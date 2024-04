POL-NB: Dieb wehrt sich mit Ukulele gegen mutige Zeugin

Demmin (ots) -



Manchmal stimmt einfach das Bauchgefühl: Heute Morgen war eine 57-Jährige schon sehr früh gegen 04:40 Uhr im Bereich der Pestalozzistraße in Demmin unterwegs. Ihr fiel ein auffälliges Rad auf, das an eine Hauswand gestellt war. Sie wusste aus Erfahrung, dass zumindest normalerweise dort draußen keine Räder stehen.



Sie guckte genau hin und sah Taschenlampen-Bewegungen durch die Kellerfenster. Da sie gerade erst selbst Opfer eines Kellereinbruchs geworden war, zählte sie eins und eins zusammen und vermutete einen Dieb oder Einbrecher. Kurzerhand fotografierte sie das Rad und klingelte bei einem Hausbewohner, bei dem schon Licht brannte. Beide gingen in den Keller und trafen auf den mutmaßlichen Dieb. Er wollte abhauen, wurde aber von den Zeugen festgehalten. Sie riefen die Polizei, der Dieb wehrte sich gegen das Festhalten und warf eine Ukulele nach der Zeugin.



Der Streifenwagen kam schnell dazu und konnte den Verdächtigen direkt übernehmen. Der 36-jährige Beschuldigte hatte diverse Gegenstände bei sich, die durchaus als Werkzeug für Einbrüche genutzt werden bzw. Diebesgut sein könnten. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und verbrachten ihn ins polizeiliche Gewahrsam. Die mutige Zeugin wurde bei der ganzen Aktion leichtverletzt und begab sich nach der Tat selbstständig in ärztliche Behandlung.



Im Zuge der Bearbeitung des Falls wurde bekannt, dass in der vergangenen Woche vermutlich mehrere Einbrüche im "Kleingartenverein Karl Förster" stattgefunden haben. Zu diesen liegen bisher keine Anzeigen bei der Polizei vor. Die Polizei rät daher allen Laubenbesitzern dieses Kleingartenvereins, ihre Gärten entsprechend zu überprüfen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Feststellungen gemacht haben, und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Demmin unter 03998/2540 zu melden.



Ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurde unter anderem wegen des Vorwurfs des Räuberischen Diebstahls eingeleitet.



Die Polizei bedankt sich bei den beiden engagierten und mutigen Zeugen.



Die genannten Zeugen und der Tatverdächtige sind Deutsche.



