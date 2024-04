POL-HRO: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Tatverdächtiger nach Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in Haft

Rostock (ots) -



Infolge umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte am vergangenen Mittwoch (17.04.2024) ein seit einem Jahr zur Untersuchungshaft ausgeschriebener 35-jähriger Mann in Rostock festgenommen werden.



Der wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln aus 2022 gesuchte Mann konnte nach intensiven Ermittlungen in einer Wohnung in Groß Klein angetroffen werden. Dabei wirkten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rostock, der Fahndung und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern eng zusammen und konnten den Aufenthaltsort des gesuchten 35-jährigen Deutschen bekannt machen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten nicht unerhebliche Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.



Der 35-jährige Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Es gilt die Unschuldsvermutung.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell