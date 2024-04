POL-LWL: Kind stürzt und wird von PKW erfasst

Hagenow (ots) -



In Hagenow (Schweriner Straße) ist am frühen Donnerstagabend ein Kind vom Gehweg auf die Straße gestürzt und dabei von einem Auto erfasst worden. Dabei wurde der 8-jährige Junge schwer verletzt. Mit einer erlittenen Kopfverletzung wurde der Junge, der vor Ort ansprechbar war, anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der 8-Jährige auf dem Gehweg plötzlich gestolpert und dabei auf die Fahrbahn gestürzt. Der Fahrer eines herannahenden PKW hatte noch eine Vollbremsung durchgeführt, allerdings den Zusammenprall nicht mehr verhindern können. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.



