POL-SN: Fußgängerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Eine 73-jährige Fußgängerin wurde am gestrigen Nachmittag gegen 14.40 Uhr in der Möwenburgstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW erfasst und schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Fußgängerin Höhe Brücke plötzlich die Möwenburgstraße, sie führte einen Hund bei sich.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw BMW, der aus Richtung Güstrower Straße kam. Die Frau wurde trotz eingeleiteter Notbremsung erfasst und fiel anschließend auf die Straße.

Die 73-jährige Schwerinerin kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum, ihr Hund wurde an Angehörige vor Ort durch die Polizei übergeben.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 110, dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, sowie jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



