POL-GÜ: Diebstahl eines BMW in Teterow - Zeugenaufruf der Polizei Teterow

Teterow (ots) -



Nach aktuellem Informationsstand haben unbekannte Täter in Teterow im Zeitraum des 17.04.2024 bis 18.04.2024 einen schwarzen Pkw des Herstellers BMW entwendet.



Nach Angaben des aus Hamburg stammenden Eigentümers habe er das Fahrzeug zuletzt auf dem Parkplatz am Bergringstadion in der Malchiner Straße abgestellt. Wie sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen verschafft haben, ist derzeit unklar und daher Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Teterow.



Der Stehlschaden beläuft sich nach vorliegenden Angaben auf etwa 15.000 Euro.



Mögliche Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum (17.04.2024 von 17:15 Uhr bis 18.04.2024 um 06:45 Uhr) Beobachtungen gemacht haben, die der Polizei bei der Aufklärung der Straftat helfen könnten, werden nun gebeten ihre Hinweise der Kriminalpolizei in Teterow unter 03996 1560

mitzuteilen. Ebenso können Hinweise auch über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell