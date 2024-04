POL-NB: Zeugenaufruf nach Raub in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.04.2024 gegen 17:40 Uhr kam es in Neubrandenburg im Bereich des Reitbahnweg zu einem Raub. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand traten zwei unbekannte Täter an den 18-jährigen deutschen Geschädigten heran und forderten unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Der Geschädigte übergab daraufhin sein Mobiltelefon und eine geringe Menge Bargeld. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die flüchtigen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:



1. Person männlich, ca. 20-25 Jahre alt, dunkler Vollbart, dunkle

Bekleidung

2. Person weiblich , ca. 20-25 Jahre alt, dunkle lange Haare ,

dunkle Bekleidung



Beide Personen sollen dem arabischen Phänotypus entsprechen.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Tatablauf geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Neubrandenburg unter 0395/55825-224 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell