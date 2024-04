POL-GÜ: 12-Jähriger verletzt Mitschüler mittels Softair-Waffe an Güstrower Regionalschule

Güstrow (ots) -



Gegen 13:40 Uhr teilte der Schulleiter der Regionalen Schule "Richard Wossidlo" über die Internetwache der Polizei mit, dass ein 12-jähriger Schüler seiner Bildungseinrichtung während der Hofpause zwei seiner Mitschüler mittels einer Softair-Waffe attackiert haben soll.



Nach aktuellem Erkenntnisstand habe sich der Sachverhalt bereits zuvor gegen 10:45 Uhr ereignet. Das Lehrpersonal konnte den pistolenähnlichen Gegenstand umgehend in Verwahrung nehmen und durch die eingesetzten Polizeikräfte im Anschluss sichergestellt werden.



Nach Aussage des Lehrpersonals klagten die beiden betroffenen Mitschüler im Nachgang jeweils über Schmerzen am Hinterkopf. Zur Identität der Geschädigten liegen derzeit jedoch keine Angaben vor. Der tatverdächtige, aus Jordanien stammende Junge wurde im Beisein der Eltern zum Sachverhalt befragt und belehrt.



Das nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitete Strafverfahren sowie der Verstoß gegen das Waffengesetz wird im Weiteren durch die Kriminalpolizei Güstrow bearbeitet.



