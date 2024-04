POL-NB: Beim Überholen an Schlimmerem vorbeigeschrammt

Möllenbeck (ots) -



Auf der B198 hat es kurz vor Möllenbeck aus Carpin kommend heute Vormittag einen Unfall gegeben, der viel schlimmer hätte enden können.



Eine 68-jährige Deutsche wollten einen 43-jährigen polnischen LKW-Fahrer überholen. Dabei hat sie sich mutmaßlich in Bezug auf das entgegenkommende Auto verschätzt. Um einen Frontalzusammenstoß der beiden Autos zu vermeiden, versuchte der LKW-Fahrer nach rechts Platz zu machen für die Überholerin. Auch sie versuchte, nach rechts etwas auszuweichen, hatte aber den LKW noch neben sich.



Am Ende war die Straße für drei Fahrzeuge nebeneinander definitiv zu eng. Alle drei schrammten seitlich jeweils aneinander.



Der 41-jährige deutsche Fahrer auf der Gegenspur wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.



Der Schaden beträgt etwa 25.000 Euro.



Gegen die Autofahrerin wird nun wegen des Überholverstoßes ermittelt.



