POL-GÜ: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei im Zusammenhang mit einer vermeintlich vorsätzlich begangenen Brandstiftung zum Nachteil eines Eisverkaufsstandes in Bad Doberan

Güstrow (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 15.04.2024 griffen bislang unbekannte Täter den Verkaufsstand einer in Bad Doberan ortsansässigen Milcheis-Kette an.



Gegen 04:45 Uhr wurde ein Hinweisgeber auf den Sachverhalt aufmerksam, als er im Bereich des Verkaufsstandes auf dem Alexandrinenplatz die Flammen- sowie Rauchentwicklung wahrnahm. Aus einem unmittelbar gegenüberliegenden Bäckereigeschäft besorgte sich der Zeuge einen Feuerlöscher, wodurch die Brandentwicklung und dessen Ausweitung verhindert werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugriff zu dem Verkaufsraum verschafft, indem sie ein Loch in die Seitenscheibe des Standes verursachten. Im Inneren des Trailers konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Reste eines Brandsatzes festgestellt und beseitigt werden. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren, welche gegenwärtig ausgewertet werden.



Bislang liegen der ermittlungsführenden Dienststelle in Bad Doberan jedoch keine Hinweise auf den oder die möglichen Täter vor.



Aus diesem Grund bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann möglicherweise Angaben zum Sachverhalt geben oder hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tatausübung stehen könnten?



Ihre Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell