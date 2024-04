POL-LWL: Diebstahl von Barcode-Scannern nach über einem Jahr aufgeklärt

Zarrentin/ Hagenow (ots) -



Der Diebstahl von 7 Barcode-Scannern und anderen Elektroteilen im geschätzten Gesamtwert von ca. 10.000 Euro, die Anfang letzten Jahres aus einem Großhandelsbetrieb nahe Zarrentin gestohlen wurden, ist nun durch die Kriminalpolizei aufgeklärt worden. Sie hat einen 39-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Dem Beschuldigten wird nicht nur Diebstahl, sondern auch versuchte Hehlerei vorgeworfen. Er soll versucht haben, die von ihm gestohlenen Gegenstände auf einer Verkaufspattform im Internet zu veräußern. Nach einem Zeugenhinweis auf das dort angebotene Diebesgut hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen auch dahingehend ausgeweitet. Auf Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses, den die Schweriner Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Schwerin erwirkt hat, konnte das Diebesgut in der Wohnung des 39-jährigen Deutschen vergangene Woche von der Polizei aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten, bei dem es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des Betriebes handelt, sind noch nicht abgeschlossen. Bei den gestohlenen Barcode-Scannern handelt es sich um wertintensive Geräte, die an Supermarktkassen zum Einsatz kommen.



