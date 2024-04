POL-HRO: Randalierer in Gewahrsam genommen

Rostock (ots) -



Polizeibeamte haben am vergangenen Mittwoch einen 34-jährigen Deutschen in Gewahrsam genommen.



Der Mann hatte gegen 18:15 Uhr im Vorraum eines Einkaufszentrums in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock randaliert. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte der Mann ein Fahrzeug und eine Tür des Einkaufszentrums. Zudem beleidigte und bedrohte er im weiteren Verlauf Personen und das Personal. Eine bisher unbekannte Person soll gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen Reizgas eingesetzt haben und sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernt haben. Mitarbeiter des Einkaufszentrums informierten die Rostocker Polizei. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, reagierte der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann aggressiv und attackierte auch die Beamten verbal.



Der 34-jährige Tatverdächtige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person und seinen mitgeführten Sachen konnten die Beamten zudem ein Einhandmesser auffinden.



Gegen den 34-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Gegen den bisher unbekannten Mann wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock aufgenommen.



