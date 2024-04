POL-GÜ: Transporter kommt von der Fahrbahn ab und verunfallt - BAB19 Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt

Güstrow (ots) -



Etwa gegen 08:15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 19, Fahrtrichtung Rostock, ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Transporters.



Nach gegenwärtigem Stand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kam der 27-jährige, in Berlin wohnhafte Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf dem Teilstück zwischen der Petersdorfer Brücke sowie der Anschlussstelle Malchow zunächst von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich der Mercedes Sprinter und kam hinter der Leitplanke in einem circa drei Meter tiefen Graben auf der Fahrzeugseite zum Stillstand.



Der Fahrer des Fahrzeugs wurde schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung in den Schockraum des Klinikums Plau am See gebracht. Zum Verletzungsbild liegen derzeit keine Informationen vor.



Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Gesamtschaden von mindestens 40.000 Euro.



Die Bergung des Unfallwagens erfordert aufgrund der unzugänglichen Lage den Einsatz eines Kranwagens, weshalb die BAB19 an der Unfallstelle nun voll gesperrt ist. Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen erfolgt die unmittelbare Freigabe des Verkehrs. Über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock erhält der Verkehrsfunk diesbezüglich gesondert Information.



Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall sowie der Ursache werden im weiteren durch die Kriminalpolizei bearbeitet.



