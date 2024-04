POL-ANK: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B109 vor Anklam

Anklam (ots) -



Am heutigen Morgen (18.04.2024) gegen 06:30 Uhr kam es auf der B109 zwischen der Abfahrt Woserow und der Abfahrt Auerose bei Anklam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter Iveco und einer Sattelzugmaschine Volvo mit Auflieger, in dessen Folge zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine Volvo befuhr mit einem noch leeren Tankauflieger die B109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte er vorne links mit dem entgegenkommenden Transporter Iveco. Durch die Kollision wurden sowohl der 46-jährige Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine als auch der 61-jährige Fahrzeugführer des Transporters schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen wurden angefordert, um die beiden schwer verletzten Fahrzeugführer ins Klinikum nach Greifswald zu verbringen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Bergungsunternehmen beräumt werden. Die B109 wurde zur Bergung und Unfallaufnahme insgesamt fast fünf Stunden teil- bzw. voll gesperrt. Die Vollsperrung konnte gegen 11:20 Uhr aufgehoben werden. Es wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.



