POL-SN: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikten auf dem Marienplatz

Nachdem am Mittwochnachmittag ein 52 Jahre alter Mann auf dem Marienplatz mehrere Personen angriff und verletzte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen und einem weiteren Geschädigten.



Am 17.04.2024 um 13:05 Uhr spuckte und schrie der alkoholisierte, aus der Ukraine stammende Mann lautstark auf dem Marienplatz umher. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Täter auf einen unbekannten Geschädigten zugegangen und trat diesen anschließend. In weiterer Folge ging er auf eine weitere Person zu und schlug dieser mit der Faust ins Gesicht.



Der Täter konnte durch die Polizei vor Ort festgestellt werden und leistete im Zuge der polizeilichen Maßnahme Widerstand. Die männliche Person konnte durch die Beamten unter Kontrolle gebracht und dem Zentralgewahrsam des Polizeihauptrevieres Schwerin zugeführt werden.



Der Bürger mit der Verletzung im Gesicht wurde durch einen RTW medizinisch versorgt. Der zweite Geschädigte ist der Polizei bisher unbekannt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sowie der Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 110, dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, sowie jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



