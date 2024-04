POL-GÜ: Täter in Haft - Kriminalpolizei Güstrow überführt bewaffneten Räuber

Güstrow (ots) -



Nachdem sich in Güstrow am frühen Nachmittag des 15.03.2024 eine schwere Raubstraftat ereignete, bei der einem 16-Jährigen Deutschen unter vorgehaltener Waffe das eigene Motorrad entwendet wurde, konnte die Kriminalpolizei Güstrow nun einen Tatverdächtigen ermitteln.



Link zur Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5736553



Link zum Zeugenaufruf:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5738725



Die mit Hochdruck geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere jedoch die akribische Auswertung unzähliger Mobilfunkdaten sowie auch die Anhörung diverser Zeugen, welche sich im Nachgang des veröffentlichten Zeugenaufrufes bei der Polizei gemeldet hatten, engten den Kreis möglicher Tatverdächtiger erheblich ein.



Im Ergebnis der weiterführenden Maßnahmen konnten die Ermittler am Morgen des 17.04.2024 einen 16-jährigen Iraker festnehmen und nach richterlicher Vorführung der Untersuchungshaft in der JVA Neustrelitz zuführen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Güstrow sind indes noch nicht abgeschlossen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wird von der Berichterstattung hinsichtlich weiterer, sachverhaltsbezogener Details abgesehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell