POL-GÜ: Motorradfahrer nach Alleinunfall auf L14 bei Güstrow schwer verletzt

Durch einen Verkehrsunfall auf der L14 bei Güstrow ist ein 24-jähriger Motorradfahrer am Abend des 17.04.2024 schwer verletzt worden.



Gegen 18:55 Uhr sei der in Güstrow wohnhafte Deutsche mit seiner Kawasaki auf der Ortsverbindungsstraße aus Strenz in Richtung Güstrow unterwegs gewesen. Anhand erster Ergebnisse der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen sei der Verunfallte vermeintlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach einer Doppelkurve von der Fahrbahn abgekommen und im Weiteren aufgrund von Erdverwerfungen vom Fahrzeug gefallen. Hierbei sei der Mann mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden.



Der Fahrer erlitt neben diversen Prellungen eine Fraktur des Schlüsselbeins und wurde nach einer ersten medizinischen Begutachtung stationär im Krankenhaus Güstrow aufgenommen. Am Motorrad des Verunfallten entstand ein geschätzter Sachschaden von circa. 5.000 Euro.



Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell