POL-HST: Verdächtiges Ansprechen von Kindern in Ribnitz-Damgarten

Am Mittwoch, dem 17.04.2024 gegen 12:00 Uhr durchquerten zwei deutsche Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren die Klosterwiesen in Ribnitz-Damgarten, als sie von einem ihnen unbekannten Mann, beschrieben mit dunkler Hautfarbe und Afrofrisur, angesprochen und verfolgt wurden. Erst als sie eine 44-jährige deutsche Frau in der Nähe ansprachen und um Hilfe baten, ließ der Mann ab und entfernte sich. Die Frau verständigte im Weiteren die Polizei.



Während die Aussagen der Mädchen im Revier aufgenommen wurden, konnten eingesetzte Beamte die Person im Nahbereich antreffen. Bei dem Störer handelt es sich um einen polizeibekannten 26-jährigen Deutschen. In Bewertung der aufgenommenen Aussagen der Mädchen und der Zeugin ergab sich nach derzeitigem Erkenntnisstand kein Anfangsverdacht einer Straftat.



Der Störer wurde nach einer Gefährderansprache und Erhalt eines Platzverweises aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



