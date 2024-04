POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzen auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck mit Zeugenaufruf

Rostock (ots) -



Am 17.04.2024 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn

20 in Fahrtrichtung Lübeck ein schwerer Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Nach bisherigen

Erkenntnissen verlor ein unbekannter LKW ein Fahrzeugteil, mit

welchem der sich hinter dem LKW befindende PKW VW Multivan so

kollidierte, dass sich die Motorhaube des VW gänzlich öffnete. In der

Folge erschrak sich die 40-jährige deutsche Fahrzeugführerin des VW

so sehr, dass sie eine Gefahrenbremsung einleitete. Die hinter dem VW

Multivan fahrende 23-jährige, ebenfalls deutsche Fahrzeugführerin,

eines VW Golf war ebenso erschrocken, konnte jedoch nicht mehr

rechtzeitig reagieren, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden

PKW kam. Diese waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden.



Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht

verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in das Uniklinikum

Rostock verlegt. Aufgrund des zunächst unklaren Unfallhergangs kamen

Rettungswagen, -hubschrauber sowie die Feuerwehr Rostock zum Einsatz.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Richtungsfahrbahn Lübeck

anfänglich voll- und etwa eine Stunde später teilgesperrt. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.400 Euro.



Gegen den unbekannten Fahrzeugführers des LKW wird nun wegen des

unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die 23-jährige

Fahrzeugführerin des VW Golf erwartet eine Strafanzeige wegen

Fahrlässiger Körperverletzung.



Hinweise zu dem unfallverursachendem LKW nimmt die Polizei in

Dummerstorf unter 038208 888-5224, die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



