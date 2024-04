POL-HRO: Sexualdelikt in den Rostocker Wallanlagen: Aktueller Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen

Rostock (ots) -



Nachdem eine 15-Jährige am vergangenen Samstag einen sexuellen Übergriff bei der Polizei angezeigt hatte, hat die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Die 15-Jährige hatte angegeben, sie und eine 14-Jährige seien von einem oder mehreren Tatverdächtigen zu sexuellen Handlungen gezwungen worden.



Nach mehreren Vernehmungen und Zeugenbefragungen, bei denen widersprüchliche Angaben zur Tat gemacht wurden, ergaben die weiteren Ermittlungen, dass zumindest eines der beiden mutmaßlichen Opfer die Tat nicht bestätigen konnte. Ob es zu einem sexuellen Übergriff auf die zweite Geschädigte durch einen Täter in den Wallanlagen gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



