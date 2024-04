POL-HRO: Statement des Polizeiinspektionsleiters Polizeidirektor Achim Segebarth

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten im Bereich der Rostocker Wallanlagen erklärt der Inspektionsleiter Achim Segebarth:



Mit Blick auf die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aus dem Jahr 2023 bildet die Rostocker Innenstadt mitsamt den Wallanlagen keinen Schwerpunkt im Bereich der Jugend- und/oder Gewaltdelikte. Bei der polizeilichen Lagebeurteilung spielt aber neben statistischen Angaben auch das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung eine Rolle, welches auch durch die Ausprägung medialer Berichterstattung beeinflusst wird. Bereits im Vorfeld der hier in Rede stehenden Ereignisse in den Rostocker Wallanlagen beobachtete die Polizei Rostock das Kriminalitätsgeschehen im Innenstadtbereich - darunter auch im Bereich der Wallanlagen - sehr genau und reagiert anlassbezogen durch eine verstärkte Präsenz sowohl uniformierter Beamter des zuständigen Polizeihauptreviers Reutershagen, als auch ziviler Beamter des Kriminalkommissariats Rostock. Straftaten werden konsequent verfolgt. Durch die verstärkte Präsenz konnten bisher vier Straftäter festgenommen werden, die mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten sind. Auch Personenansammlungen werden polizeilich beobachtet, sofern von diesen Gefahren ausgehen können. Gleichzeitig gilt es, die in Rede stehenden Sachverhalte durch sorgfältige Ermittlungen aufzuhellen.



Darüber hinaus ist die Rostocker Polizei in vielfacher Weise als beratendes Mitglied in unterschiedlichen Gremien der Stadtgesellschaft zur Verhinderung von Kinder- und Jugendkriminalität vertreten. Hierbei gilt es, die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hervorzuheben, die sich auch an der guten Zusammenarbeit der polizeilichen Kräfte mit den in der Innenstadt tätigen Sozialarbeitern/Streetworkern erkennen lässt.



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



