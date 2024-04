POL-SN: Zeugenaufruf nach Einbruch in einem Handygeschäft

Schwerin (ots) -



Am 16.04.2024 wurde gegen 01:00 Uhr ein Handygeschäft in der Dr-Külz-Straße in Schwerin aufgebrochen und eine größere Menge Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.



In der Nacht von Montag zu Dienstag verschaffte sich ein ein unbekannter Tatverdächtiger trotz heruntergelassener Rolläden Zugang zum Verkaufsraum des Ladengeschäfts.

Der Täter erbeutete eine Bargeldsumme in fünfstelliger Höhe.

Nach der Tat entfernte sich die mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidete Person in unbekannte Richtung.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 110, dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 sowie jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



