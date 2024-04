POL-NB: Erdbeer-Bowle führt zur Blutentnahme

Demmin (ots) -



Gestern Mittag hatte eine Zeugin den richtigen Riecher oder vielmehr Blick: Sie rief die Polizei, weil ihr ein Auto aufgefallen war, das Schlangenlinien fuhr. Die Beamten des Reviers Demmin fanden das Auto abgestellt gegen 12:15 Uhr in einer Nebenstraße der B110 nahe des Demminer Stadtzentrums.



Sie forderten die Fahrerin auf, ihre Papiere zu zeigen und bemerkten sofort Anzeichen für möglichen Alkoholkonsum. Neben ihr lag ein fast leere Flasche Erdbeer-Bowle. Die Frau lallte stark und zeigte Ausfallerscheinungen.



Die 53-jährige Deutsche war unkooperativ, wollte ihre Dokumente nicht herausgeben und widersetzte sich aktiv den Maßnahmen wie dem Pusten. Außerdem wollte sie den Wagen wieder starten, während die Beamten daneben standen und weigerte sich, aus dem Auto zu kommen. Sie musste mit Hilfe der Polizei aussteigen.



Später vor der Klinik wollte sie wiederum nicht mehr aus dem Streifenwagen aussteigen. Auch da brauchte sie Unterstützung der Einsatzkräfte. Gegen die Blutprobenentnahme in der Klinik wehrte sich die Frau ebenfalls sehr.



Führerschein und Autoschlüssel wurden beschlagnahmt. Sie musste aus der Klinik abgeholt werden.



Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.



