POL-HWI: Mehrere Transporteraufbrüche im Bereich Nordwestmecklenburg

Nachdem innerhalb der zurückliegenden Nächte im Raum Nordwestmecklenburg in diversen Fällen Transporter aufgebrochen und darin befindliches Werkzeug entwendet wurden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



In den heutigen Morgenstunden wurden bei der Polizei in Wismar sechs Einbrüche in Transporter angezeigt. In fünf Fällen sind unbekannte Täter offenbar im Verlauf der zurückliegenden Nacht in abgestellte Transporter in Bad Kleinen eingedrungen und haben aus diesen diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien entwendet. Im sechsten Fall handelt es sich um einen Einbruch in ein Fahrzeug, das im Siedlungsring in der Ortschaft Groß Stieten abgestellt war.

Der hier entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im oberen vierstelligen Bereich.



Bereits am Vortag (16. April) wurde die Grevesmühlener Polizei über fünf Transporteraufbrüche informiert. Offenbar haben unbekannte Täter den Schutz der Nacht zum 16. April ausgenutzt und in der Ortschaft Dassow fünf Transporter gewaltsam geöffnet und darin befindliche Werkzeuge entwendet.

Dabei verursachten der oder die Unbekannten einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei hat jeweils Spuren an den Fahrzeugen gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die



- in der Nacht vom 15. zum 16. April in Dassow (im Bereich der

Klützer Straße, Friedensstraße, Rankendorfer Straße,

Theodor-Fontane-Straße sowie Kaltenhofer Weg)



oder



- in der zurückliegenden Nacht im Bereich Bad Kleinen (Weidenstraße, Buchenring, Waldstraße) oder in Groß Stieten

relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Wismarer oder Grevesmühlener Polizei unter den Telefonnummern 03841 203 0 oder 03881 722 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell