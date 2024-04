POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw in Grimmen

Grimmen (ots) -



Am Dienstag, dem 16.04.2024 gegen 13:00 Uhr wollte ein 73-jähriger Deutscher mit seinem Renault den Parkplatz eines Supermarktes verlassen und nach rechts auf die Friedrichstraße auffahren. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Bus und es kam zum Zusammenstoß. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste und die 33-jährige deutsche Fahrerin blieb unverletzt. Der 73-Jährige hingegen verletzte sich schwer am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst ins nahegelegene Krankenhaus gebracht.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste im Weiteren abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.



