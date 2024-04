POL-HST: Präventionsteam der Polizeiinspektion Stralsund im Rahmen des Regionalmarktes am 20. April in Grimmen

Grimmen (ots) -



Am Samstag, dem 20.04.2024 findet in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr in Grimmen auf dem Marktplatz und in der Mühlenstraße der Regionalmarkt statt. Auch die PI Stralsund wird dann dort vertreten sein.



So werden unsere Präventionsberaterinnen vor Ort sein und es gibt die Möglichkeit der Fahrradcodierung. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das Fahrrad. Minderjährige sollten in Begleitung ihrer Eltern erscheinen oder sich eine entsprechende Vollmacht ausstellen lassen. Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike handeln, wird darum gebeten, den Akku bereits im Vorfeld auszubauen. Wenn dies nicht möglich ist, bringen Sie bitte den Schlüssel zum Ausbau des Akkus mit. Fahrräder mit Carbon-Rahmen stellen eine Besonderheit dar, da sie aus technischen Gründen nicht codiert werden können.



Des Weiteren können interessierte Rollator-Nutzende einen aufgebauten Parcours bewältigen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen. Auch wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle vor Ort sein und unter anderem für Fragen rund um das Thema Einbruchschutz zur Verfügung stehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell