Minister Christian Pegel führt vierfache Amtseinführung in Anklam durch

Innenminister Christian Pegel hat heute in der Polizeiinspektion Anklam den Ersten Polizeihauptkommissar Matthias Trotzky als Leiter des Polizeihauptreviers Anklam, den Ersten Polizeihauptkommissar Ronny Haack als Leiter des Polizeihauptreviers Greifswald, Polizeihauptkommissarin Ina Gransow als Leiterin des Polizeireviers Heringsdorf und Kriminalrat Michael Steinführer als Leiter des Kriminalkommissariats Anklam eingeführt.

„Alle vier können auf einen abwechslungsreichen Werdegang innerhalb der Landespolizei MV zurückblicken und bringen dementsprechend viel Erfahrung mit. Ich bin überzeugt, dass alle vier ihre Aufgaben mit Bravour meistern und weiterhin für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger vor Ort sorgen werden“, sagte Innenminister Christian Pegel bei der feierlichen Amtseinführung.

Michael Steinführer begann seine Karriere 1998 bei der Bereitschaftspolizei in Schleswig-Holstein, bevor der heute 45-Jährige 2005 in seine Heimatstadt Neubrandenburg zurückkehrte. Von Neubrandenburg aus hat Michael Steinführer über viele Stationen unter anderem beim G8-Gipfel in Heiligendamm den Aufstieg innerhalb der Polizei vom sogenannten mittleren in den gehobenen und den höheren Dienst absolviert.

Seit fast 30 Jahren ist Polizeihauptkommissarin Ina Gransow für die Landespolizei MV im Dienst. Ihr Werdegang führte die geborene Rostockerin unter anderem nach Stralsund über Greifswald und Neubrandenburg, wo die heute 47-Jährige unter anderem in der Einsatzleitstelle tätig war.

Seit 1997 ist Ronny Haack im Dienst der Polizei MV und hat seine Laufbahn im mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei begonnen. Dann folgte für den gebürtigen Anklamer 2002 ein Aufstiegslehrgang. Bevor er in Greifswald tätig war, war der 46-Jährige unter anderem Leiter des Polizeihauptreviers in Demmin und Leiter des Sachbereiches Einsatz in der Polizeiinspektion Neubrandenburg.

Der gebürtige Wolgaster Matthias Trotzky ist seit fast 25 Jahren im Dienst der Landespolizei MV. Der heute 46-Jährige begann 1999 seine Laufbahn in den gehobenen Dienst. Nach vielen Stationen im Land wurde er Ende 2021 neuer Leiter des Polizeireviers Heringsdorf.