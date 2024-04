POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Neustadt-Glewe - Erstmeldung

Neustadt-Glewe (ots) -



Gegenwärtig brennt in Neustadt-Glewe eine leerstehende Lagerhalle in

voller Ausdehnung. Das sogenannte "Porsch-Werk" in der Brauereistraße

geriet aus noch unbekannter Ursache in Brand. Aufgrund der

Rauchentwicklung mussten der Bahnhof sowie umliegende Straßen

komplett gesperrt werden. Alle umliegenden Feuerwehren sind im

Einsatz. Die Polizei bittet alle Bürger von Neustadt-Glewe Türen und

Fenster geschlossen zu halten, den Brandort zu meiden und die Stadt

weiträumig zu umfahren. Der Zugverkehr ist ebenfalls zum Erliegen

gekommen.





