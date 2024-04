POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B197

Friedland (ots) -



Am 16.04.2024 kam es gegen 14:35 Uhr auf der Bundesstraße 197

zwischen den Ortslagen Friedland und Sadelkow im Landkreis

Mecklenburgische-Seenplatte zu einem Verkehrsunfall mit einem

alleinbeteiligten LKW samt Anhänger. Nach derzeitigem Sachstand kam

der 49-jährige Unfallverursacher mit einem LKW des Straßenbauamtes

aufgrund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei wurden der LKW, die Straßenbankette, eine Schutzplanke und

ein Straßenbaum beschädigt, an welchem der LKW zum Stehen kam. Durch

den Regen war der Boden stark aufgeweicht, wodurch sich der LKW nicht

mehr aus eigener Kraft aus dem Graben befreien konnte. Der Lkw war

nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Fahrzeug des

Straßenbauamtes Neustrelitz geborgen. Während der Bergungsarbeiten

war die B 197 für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden

beläuft sich auf insgesamt ca. 55.000,00EUR. Der alleinbeteiligte

deutsche Fahrzeugführer blieb unverletzt.





