POL-LWL: Karambolage mit mehreren Fahrzeugen auf der B 104

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 104 bei Nutteln ist am Dienstagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es bei einem Überholmanöver zu einem Zusammenstoß, an dem drei PKW beteiligt waren. Dabei entstand an den Fahrzeugen jeweils Sachschaden, dessen Gesamthöhe bislang noch nicht bekannt ist. Der verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist die B 104 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt.



