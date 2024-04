POL-SN: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schwerin (ots) -



Bei einem Auffahrunfall wurde am heutigen Morgen eine 61-jährige Fahrzeugführerin verletzt.



Die 61-jährige fuhr gegen 08.30 Uhr aus Richtung Güstrow kommend im Kreuzungsbereich Werderstraße/Knaudtstraße auf ein stehendes und anschließend gegen ein, in der rechten Abbiegespur wartendes Fahrzeug, alle hatten zu diesem Zeitpunkt "Rot".



Nach ersten Erkenntnissen könnte ein gesundheitliches Problem der Unfallverursacherin zu diesem Auffahrunfall geführt haben. Hierzu führt die Polizei weitere Ermittlungen.



Die 61-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit dem RTW ins Klinikum gefahren.



Durch den heftigen Aufprall entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.000 Euro, zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



