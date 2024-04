POL-HWI: Unbekannte brechen in Mobilfunkshop ein - Polizei sucht Zeugen

Gadebusch (ots) -



Gegen 08:00 Uhr des heutigen Tages wurde der Polizei ein Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in Gadebusch gemeldet.



Nach derzeitigen Erkenntnissen sind unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht gewaltsam in das Geschäft in der Johann-Stelling-Straße eingedrungen. Dort entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Mobilgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 EUR.



Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im Zeitraum von 17:00 Uhr des gestrigen Tages bis heute Morgen relevante Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Gadebuscher Polizei unter der Telefonnummer 03886 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell