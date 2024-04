POL-NB: Einladung zum 28. Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Gewerkschaft der Polizei

Details anzeigen 28. Benefizkonzert 28. Benefizkonzert

Wir freuen uns, Sie zum 28. Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einzuladen. Der Polizeipräsident Thomas Dabel und die Kreisgruppe Neubrandenburg (GdP) laden Sie herzlich ein, an diesem besonderen Abend teilzunehmen, der am



Datum: Samstag, 27. April 2024



Uhrzeit: 19:30 Uhr



Ort: Konzertkirche Neubrandenburg



stattfinden wird.



Der Erlös des Konzertes kommt zahlreichen ehrenamtlichen Vereinen zugute. Dank der großzügigen Unterstützung regionaler Unternehmen konnten wir bereits eine Spendensumme von etwa 11.000 Euro verzeichnen.



In diesem Jahr wurden der AWO-Jugendclub (ehemals T.O.N.I.) und der ASB-Jugendclub Mosaik als hauptbegünstigte Vereine ausgewählt. Zusätzlich werden die Spenden an verschiedene regionale Vereine verteilt.



Karten für das 28. Benefizkonzert können im Polizeipräsidium Neubrandenburg bei Frau Ringkewitz unter der Telefonnummer 0395 5582 2001 oder an der Abendkasse erworben werden.



Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und einen musikalisch inspirierenden Abend!



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:



Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell