POL-LWL: Frau aus Hagenow wird vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Aktuell fahndet die Polizei nach einer 52-jährigen Frau aus Hagenow. Die 52-Jährige wurde zuletzt vor mehreren Tagen gesehen und gilt seither als vermisst. Polizeiliche Maßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Frau, die als psychisch labil gilt und für die nach polizeilicher Einschätzung eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. In dringenden Fällen auch über den Polizeinotruf: 110.

Weitere Details sowie ein Foto der vermissten Frau sind unter folgendem Link zu finden: https://fcld.ly/kr-h



