Polizei bittet um Hinweise zur vermissten Frau aus Hagenow

Aktuell fahndet die Polizei nach der 52-jährigen Katy Roggmann-Heldt aus Hagenow. Die 52-Jährige wurde zuletzt vor mehreren Tagen gesehen und gilt seither als vermisst. Polizeiliche Maßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Frau, die als psychisch labil gilt und für die nach polizeilicher Einschätzung eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Vermisste ist 168 Zentimeter groß und schlank und trägt kurzes blondes Haar. Markant sind ein Muttermal unter dem Kinn sowie eine Tätowierung am rechten Mittelfinger. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. In dringenden Fällen auch über den Polizeinotruf: 110.

