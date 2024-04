POL-LWL: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Frau um knapp 10.000 Euro Bargeld

Lübtheen (ots) -



Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Montag eine Frau aus Lübtheen um knapp 10.000 Euro betrogen. Der falsche Mitarbeiter rief die Frau zunächst an und verwickelte sie in ein Gespräch. Angeblich hätte die Frau ihr Girokonto überzogen, sodass ihre Geldkarte gesperrt werden müsse. Hierzu solle die Frau 10.000 Euro Bargeld überweisen. Da der Anrufer offenbar seriös wirkte und die Frau zunächst keinen Verdacht schöpfte, überwies das Opfer das Geld via online-Banking als Echtzeitüberweisung. Später kamen der Frau Zweifel auf und sie überprüfte ihre Geldkarte, die bei einem Einkauf auch tadellos funktionierte. Sie kontaktierte anschließend ihre Hausbank, die der Frau letztlich aber nur bestätigte, dass knapp 10.000 Euro von ihrem Konto abgegangen waren.



Angesichts des Vorfall appelliert die Polizei erneut, keine Bankgeschäfte am Telefon durchzuführen und keinesfalls auf Geldforderungen einzugehen.



