POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 15.04.2024, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich auf der B198, auf Höhe

der Ortslage Zirtow, ein Verkehrsunfall mit Personen- und

Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 45-Jährige

deutsche Fahrer eines PKW Audi die B198 aus Richtung Mirow kommend in

Richtung Wesenberg. Nach Angaben des Audi-Fahrers kam ihm beim

Durchfahren einer Linkskurve ein unbekannter LKW entgegen, welcher

auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Um einen Zusammenstoß mit dem LKW

zu verhindern, wich der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts

aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und durchfuhr den

Straßengraben, wo er mit zwei Verkehrszeichen kollidierte. In der

weiteren Folge durchfuhr der Audi die Umfriedung (Zaun und Hecke)

eines angrenzenden Grundstückes, überquerte einen Teil des

Grundstückes und durchfuhr noch den Zaun zum Nachbargrundstück, bevor

der PKW dort zum Stillstand kam. Beim Befahren der Grundstücke

kollidierte der Audi auf diesen mit kleinen Bäumen und Gartenhäusern.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

nach Neustrelitz verbracht. Der bislang unbekannte Fahrer des LKW

setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde durch ein Abschleppunternehmen

geborgen.



