POL-SN: 71- Jähriger aus Schwerin vermisst- Polizei bittet um Mithilfe

Seit heute, dem 15.04.2024, 07:30 Uhr wird ein 71- Jähriger vermisst.



Die vermisste Person ist dringend auf Medikamente angewiesen. Aufgrund seiner Erkrankung ist derzeit nicht auszuschließen, dass für den Gesuchten eine Gefährdung besteht.



Zuletzt gesehen wurde er in der Schweriner Altstadt.



Wahrscheinlich ist der Vermisste mit einem grauen PKW der Marke KIA unterwegs und mit einer grauen Lederjacke, einer blauen Jeanshose und blauen Lederschuhen bekleidet. Außerdem soll er eine Brille tragen.



Ein Bild des Gesuchten befindet sich unter folgendem Link:



https://fcld.ly/2024-04-15vermissteperson



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385/5180-2224, -1560 oder über den Notruf der Polizei unter 110 entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell