POL-SN: Zeugenaufruf: Angriff auf Fahrkartenkontrolleure

Schwerin (ots) -



Am 14.04.2024 gegen 16:30 Uhr sind zwei Straßenbahnkontrolleure durch einen unbekannten Täter leicht verletzt worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.



Am Sonntagnachmittag waren zwei Fahrkartenkontrolleure in der Straßenbahn der Linie 2 auf Höhe der Friesenstraße unterwegs.

Sie unterzogen eine männliche Person, welche einen E-Scooter bei sich führte, einer Fahrkartenkontrolle.

Im Rahmen der Kontrolle riss der Mann dem Kontrolleur den Ausweis aus der Hand und schlug diesen. Als der zweite Kontrolleur helfen wollte, wurde dieser ebenfalls körperlich angegriffen.

Anschließend flüchtete der Täter mit dem E-Scooter in Richtung Platz der Freiheit.



Durch die Geschädigten konnte der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:



- Mitte 20 Jahre

- ca. 180 cm groß

- schwarze Hose

- grüne Jacke



Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 110, dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, sowie jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



