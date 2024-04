POL-NB: Polizeistation Penzlin nicht erreichbar

Penzlin (ots) -



Nachdem die neue Örtlichkeit der Polizeistation in Penzlin am 05.04.2024 offiziell bezogen wurde, kommt es nun aufgrund technischer Probleme zu einer Störung der Telefonleitungen.



Bürger aus Penzlin oder Umgebung werden unter der bekannten Rufnummer 03962-210310 zur Zeit niemanden erreichen. Wichtig ist, dass die Station trotz dessen regelmäßig zu den Geschäftszeiten, wie gewohnt, besetzt ist. Dieser Zustand kann noch voraussichtlich bis zu vier Wochen andauern.



Bei polizeilichen Anliegen oder Notfällen melden Sie sich im Polizeihauptrevier Waren unter der 03991-1760 oder beim Notruf der Polizei unter 110.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell