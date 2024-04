POL-NB: Rumänen betteln um Arbeit

Neustrelitz (ots) -



Am Wochenende kam es in Demmin und Neustrelitz zu polizeilichen Einsätzen, nachdem Bürger die Polizei über mögliche Betrüger im Stadtgebiet informierten.



Demnach sollen mehrere Personen, meist Mann und Frau, unterwegs sein und von Haustür zur Haustür ziehen und die Bewohner nach Arbeit oder Geld fragen. Aufgrund der Aufmerksamkeit mehrerer Stadtbewohner traf die Polizei zeitnahe an den Einsatzorten ein und konnte die Personen in beiden Fällen antreffen. Die Identität wurde festgestellt und überprüft. Es handelte sich bei allen Personen um rumänische Staatsangehörige.



Ein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung konnte sich nicht erhärten. Die Personen wurden vor Ort belehrt und im Anschluss aus der Maßnahme entlassen.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Situationen. Sollten Ihnen unbekannte Personen an der Haustür klingeln und sehr aufdringlich und fordernd nach Arbeit oder Geld fragen, informieren sie die Polizei über diesen Umstand. Auch wenn sie solche Situationen beobachten, können sie mit einer Meldung bei der nächstgelegenen Dienststelle eventuell Schlimmeres verhindern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Bettelei mit einer bevorstehenden Betrugshandlung einhergeht.



