POL-LWL: Fahranfänger stand Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung und war zu schnell unterwegs

In Vorderhagen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend einen 18-jährigen Autofahrer gestoppt, der einem Vortest zufolge unter Drogeneinfluss stand und deutlich zu schnell mit seinem PKW unterwegs war. Bei zulässigen 50 km/h war der Fahranfänger mit gemessenen 97 km/h in die Kontrollstelle der Polizei gefahren, worauf die Polizei das Fahrzeug anhielt. Da sich beim Fahranfänger Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung verdichteten, wurde ein Vortest bei ihm durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei brachte den Fahrer anschließend zur Blutprobenentnahme. Gegen den Fahranfänger ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung und des Geschwindigkeitsverstoßes aufgenommen worden. Zudem bekommt die zuständige Führerscheinstelle Kenntnis von diesem Vorfall.



