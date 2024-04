POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer widersetzte sich

Neu Brenz (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen in Neu Brenz hat die Polizei bei einem 32-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,16 Promille festgestellt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Autofahrer überdies unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin den Führerschein des 32-Jährigen. Allerdings gab der Fahrer den Fahrzeugschlüssel nicht heraus, den die Beamten außerdem beschlagnahmen wollten. Der Fahrer widersetzte sich den Maßnahmen, worauf es zu einem Handgemenge kam, bei dem der Fahrer als auch ein Polizist Hautabschürfungen erlitten. Dem 32-Jährigen wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Die Polizei brachte den Mann anschließend zur Blutprobenentnahme und nahm gegen ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf.



