POL-LWL: Brand in Gartenanlage

Beim Brand in einer Gartenanlage in Sternberg (Ravenswinkel) ist in der Nacht zum Montag ein keines Lagerhäuschen zerstört worden. Der dabei entstandene Schaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Jedoch wird vermutet, dass das Feuer von einem angrenzenden Komposthaufen ausging, auf dem wahrscheinlich heiße Asche entsorgt worden war.



