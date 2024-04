POL-HRO: Seniorin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und rast nach Irrfahrt gegen Hauswand

Parchim (ots) -



Am Sonntag, den 14.04.2024, gegen kurz nach 15:00 Uhr, kam es nahe

dem Moltkeplatz in Parchim zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem

beteiligten Fahrzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige, deutsche

Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Honda die Buchholzallee in Parchim.

Nach Zeugenaussagen überquerte sie dabei bereits die Ampelkreuzung an

der Wallallee mit überhöhter Geschwindigkeit und fuhr weiter in

Richtung Moltkeplatz. In der weiteren Folge fuhr sie ungebremst in

den Kreisverkehr, nahm bei der Einfahrt einem anderen Fahrzeug die

Vorfahrt und fuhr dann aus dem Kreisverkehr in die Straße "Am

Kreuztor". Hier fuhr sie schräg über die gesamte Fahrbahn, dann

weiter über den Gehweg und touchierte mit ihrem Fahrzeug seitlich

eine Hauswand. Anschließend setzte die Beteiligte ihre Fahrt über den

Gehweg fort, kreuzte die Straße "Am Mühlenberg" und prallte

schließlich frontal gegen die Fassade eines Eckhauses. Bremsspuren

waren nicht ersichtlich. Ob für das Unfallgeschehen ein

altersbedingter oder medizinischer Grund ursächlich ist, konnte im

Rahmen der Unfallaufnahme noch nicht festgestellt werden. Weitere

Ermittlungen übernimmt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Parchim.



Die 82-jährige Frau wurde mit Verdacht auf Hals- oder

Brustwirbelsäulenverletzung per Rettungshubschrauber in das

Krankenhaus Schwerin eingeliefert.



Am verunfallten Fahrzeug und den beiden in Mitleidenschaft gezogenen

Häusern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Glücklicherweise wurden keine weiteren Menschen verletzt.



Maik Dieterich-Hoffmann

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Parchim





