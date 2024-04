POL-NB: Brand einer Garage in Rolofshagen

Grimmen (ots) -



Am 24.04.2024 gegen 18:15 Uhr ereignete sich in Rolofshagen ein

Garagenbrand. Ein 43-Jähriger nahm gemeinsam mit seinem 15-jährigen

Sohn Schweißarbeiten in der eigenen Garage vor. Dabei kam es

plötzlich zu einem Brandausbruch.

Die beiden Personen versuchten den Brand eigenständig mit einem

Gartenschlauch zu löschen. Dieser Versuch blieb erfolglos. Die Garage

brannte in voller Ausdehnung. Durch die alarmierten freiwilligen

Feuerwehren aus Franzburg, Papenhagen, Gremersdorf, Vorland und

Rolofshagen mit insgesamt 5 Einsatzfahrzeugen und 25 Kameraden konnte

der Brand gelöscht werden. Beim eigenständigen Löschversuch wurden

durch die beiden Personen Rauchgase eingeatmet. Sie begaben sich zur

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene

Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.



