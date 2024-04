POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock U23 und dem SV Babelsberg 03

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonntag, 14.04.2024, fand im Rostocker Ostseestadion das

Fussballspiel in der Regionalliga Nordost zwischen dem F.C. Hansa

Rostock U 23 und dem SV Babelsberg 03 statt. Die im Vorfeld als

Risikospiel eingestufte Begegnung wurde von etwa 150 Kräften der

Landespolizei MV begleitet. Im Verlauf der Begegnung kam es zu einem

Böllerwurf im Gästeblock, wodurch ein Ordner der Gäste leicht

verletzt wurde. Darüber hinaus kam es zu keinen weiteren Störungen

vor, während oder nach dem Spiel.

Auch die Anreise der ca. 220 Gästefans verlief ohne Zwischenfälle.

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 16:45

Uhr vorliegenden Informationen.



