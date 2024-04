POL-HRO: Vermisste in Schwerin wohlbehalten angetroffen

Schwerin (ots) -



Seit dem 13.04.2024 16:30 Uhr suchte die Polizei nach zwei in

Schwerin vermisste Personen. Dabei kam neben einem Fährtenhund auch

der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Gegen 14:45 Uhr konnten am heutigen 14.04.2024 sowohl die 83-jährige

Frau als auch der 80-jährige Mann in Schwerin angetroffen werden.

Zur medizinischen Betreuung einer möglichen Unterkühlung wurden zwei

Rettungswagen angefordert.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bittet darum, dass

verbreitetes Bildmaterial der zuvor Vermissten gelöscht wird.



