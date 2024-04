POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Neubrandenburg am Bahnhof

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 14.04.2024 gegen 04:40 Uhr wurde ein 42-Jähriger auf dem Gelände des Busbahnhofs in Neubrandenburg, Opfer eines tätlichen Angriffs.Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befand sich der 42- jährige Geschädigte nach einem Veranstaltungsbesuch in der "Rumpelkammer" gegen 04:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz, um anschließend mit einem Linienbus vom Busbahnhof aus nach Hause zu fahren.In der Folge traf der Mann dort auf eine sechsköpfige männliche Personengruppe. Die Männer fragten nach Zigaretten, die der Geschädigte nach eigenen Aussagen nicht herausgab/abgeben wollte.Das Streitgespräch eskalierte vom Bahnhofsvorplatz bis zum Busbahnhof und die sechs bislang unbekannten Tatverdächtigen griffen gemeinschaftlich den 42-Jährigen mit mehreren Tritten und Schlägen körperlich an. Des Weiteren wurden dem Geschädigten im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung durch einen der Tatverdächtigen mit einer Glasflasche eine Verletzung im Gesicht und im Halsbereich zugefügt.Im Anschluss flüchteten die unbekannten Tatverdächtigen fußläufig vom Busbahnhof, Bereich Schienenersatzverkehr, in unbekannte Richtung. Erst gegen 04:54 Uhr erhielt die Polizei die Information von der Rettungsleitstelle MSE, dass es zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof Neubrandenburg kam und eine verletzte männliche Person durch einen Rettungswagen medizinisch behandelt werden sollte. Der Verletzte sei nun nicht mehr am Tatort Bahnhof. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung durch mehrere Funkstreifenwagen nach den flüchtigen Tätern verlief erfolglos.

Alle sechs männlichen Tatverdächtigen wurden als etwa 20 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Zudem sollen drei der Tatverdächtigen einem südländischen Phänotypus entsprechen.

Der 42-jährige Geschädigte wurde durch den körperlichen Angriff im Gesicht und am Hals verletzt (Schnittverletzung vermutlich mit Glasscherbe) und musste zur weiteren medizinischen Behandlung mittels Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Der Geschädigte ist deutscher Staatsbürger und wohnhaft in Burg Stargard.



Zeugen, die am 14.04.2024 gegen 04:30 Uhr das Tatgeschehen auf dem Bahnhofvorplatz von Neubrandenburg oder die flüchtigen Tatverdächtigen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.



