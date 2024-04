POL-NB: Zwei leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall in Barth

Barth (ots) -



Am 14.04.2024 gegen 02:15 Uhr kam es im Gewerbegebiet am Betonwerk in

Barth zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Eine 18-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW aus dem

Bereich Stralsund befuhr das Gewerbegebiet am Betonwerk

stadtauswärts.

Dabei bemerkte sie plötzlich Rehwild auf der Fahrbahn und führte ein

Ausweichmanöver durch. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, überschlug

sich und prallte gegen einen Straßenbaum. Im Anschluss blieb das

Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin und eine weitere ihrer beiden 17-jährigen Begleiterinnen

wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000EUR





Im Auftrag



David Haupt

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell