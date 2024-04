POL-HRO: Unfall nach Verfolgungsfahrt in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Samstag, 13. April 2024, war eine Funkwagenbesatzung der Polizei

im Bereich der Güstrower Innenstadt unterwegs als ihnen an einer

roten Ampel ein neben dem Funkwagen wartendes Fahrzeug näher ins Auge

fiel.

Die auf Tuning geschulten Kollegen nahmen augenscheinlich an dem

Fahrzeug unterschiedliche bauliche Veränderungen wahr, weshalb sie

sich beim Grün der Ampel hinter das Fahrzeug setzten um in der

weiteren Folge eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Noch bevor sie ein Anhaltesignal geben konnten, beschleunigte der

Fahrzeugführer seinen BMW sehr stark und bog in einem rasanten

Fahrmanöver von der Schweriner Straße in die Ulmenstraße ab. Diese

raste er in ihrer gesamten Länge förmlich durch, ohne auch nur auf

eine der einmündenden Querstraßen zu achten. Die Beamten schalteten

ihr Blaulicht und Martinshorn hinzu und versuchten zu dem flüchtenden

Pkw aufzuschließen. Ohne seine Geschwindigkeit groß zu verringern bog

dieser in die Feldstraße in Richtung Führerscheinstelle ab. Im

Bereich des Heideweges setzte er schließlich zu einem vierfachen

Überholvorgang an. Als er das letzte der vier am Stück überholten

Fahrzeuge auf Höhe einer Supermarktzufahrt passieren wollte, kam es

zum Verkehrsunfall mit einem Pkw. Dieser hatte den Raser nicht

bemerkt und wollte nach links abbiegen. Zeitgleich kam von dem

dortigen Parkplatz ein Transporter, welcher in den Heideweg in

Richtung des BMW-Fahrers aufbiegen wollte. Es ist seiner

Aufmerksamkeit zu verdanken, dass der Transporterfahrer das

Sondersignal der herannahenden Funkwagens wahrnahm und in der

Parkplatzausfahrt stehen blieb wodurch schlimmeres verhindert werden

konnte. Verletzt wurde am Ende glücklicherweise niemand, jedoch

entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Führerschein

des 21-jährigen BMW-Fahrers wurde vor Ort sichergestellt und das

Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Auffälligkeiten beim 21-Jährigen hinichtlich eines Alkohol-, Drogen-

oder Medikamentenkonsums wurden nicht festgestellt. Auch konnte am

Fahrzeug nichts beanstandet werden.

Eine Verkehrskontrolle wäre somit ohne Beanstandungen durchgeführt

worden.

Durch das im Rahmen der Flucht gezeigte Fehlverhalten wurden

Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie

des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den BMW-Fahrer eingeleitet.

Zeugenbefragungen ergaben, dass der Unfallverursacher auf dem Rückweg

von einem Tuningtreffen in der Region gewesen ist.



